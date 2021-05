Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 199 novos casos de infeção por covid-19 e mais dois óbitos, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira.

O número total de óbitos registados desde o início da pandemia é de 17.009, ao passo que o número total de infeções é de 842.381.

Há mais uma pessoa internada (246), sendo que, em unidades de cuidados intensivos, estão menos quatro pacientes (total de 72).

Há mais 291 recuperados, agora um total de 803.191.

Dos dois óbitos, um foi registado na região Norte e outro em Lisboa e Vale do Tejo.

Quanto aos novos casos, 90 foram em Lisboa e Vale do Tejo, 59 no Norte, 20 no Centro, nove no Algarve, oito nos Açores, oito na Madeira e cinco no Alentejo.