Covid-19: nasceu a filha do «paciente 1» em Itália

Mattia tem 38 anos e foi internado com uma pneumonia grave a 20 de fevereiro no hospital de Codogno, na província de Lombardia, a mais afetada em Itália pela pandemia do novo coronavírus.

Foi identificado como o «paciente 1» naquele país não relacionado com a China, altura em que se concluiu que a transmissão do vírus no país já era comunitária.

Mattia esteve mais de um mês em estado grave e teve alta a 25 de março. Agora, teve uma das maiores alegrias que a vida pode proporcionar a qualquer pessoa: a paternidade.

Embora com sintomas mais leves, a mulher, Valentina, também enfrentou a doença quando já estava no oitavo mês de gestação e deu à luz esta terça-feira uma menina de nome Giulia.

«Que notícia maravilhosa. Giulia, filha de Mattia e Valentina, nasceu. Envio os meus parabéns à mãe e ao pai de Codogno. E dou as boas-vindas a Giulia. Desejamos-lhe uma vida gloriosa», escreveu o presidente do governo da Lombardia, Attilio Fontana, na sua conta do Facebook.

Recorde-se que o caso de Mattia foi descoberto devido à intuição de uma médica, que pediu autorização para realizar o teste da Covid-19 depois de concluir que o paciente, jovem e saudável, não estava a reagir positivamente aos tratamentos. Nessa altura, Itália ainda só tinha realizado testes aos italianos retirados de Wuhan, o epicentro da pandemia na China, e a dois turistas chineses que se sentiram mal em Roma.

A 22 de fevereiro, dois dias depois de Mattia ser internado e, entretanto, transferido para outro hospital, o governo italiano criou a primeira zona vermelha para isolar onze municípios no norte, alargando depois a medida a todo o país.

Já curado, tal como a mulher, dá as boas-vindas ao mais recente membro da família. Uma felicidade que não apaga, mas poderá atenuar a dor recente de ter perdido o pai recentemente devido à Covid-19.