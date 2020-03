Espanha registou 3.237 novos casos de Covid-19 e 169 vítimas mortais nas últimas 24 horas, de acordo com a atualização do Governo daquele país.



Houve, portanto, um aumento de 25 por cento do número de infetados. No total, Espanha chegou aos 17.147 infetados por Covid-19, sendo que 767 faleceram.



Em sentido contrário, 1.107 pessoas já tiveram alta hospitalar.



Madrid é a região mais atingida pela Covid-19 com 6.777 infetados e 590 mortos, seguida pela da Catalunha com 2.702 infetados e 33 mortes e a do País Basco com 1.190 casos confirmados e 44 mortes.



