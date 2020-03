As autoridades de saúde estimam que o pico da pandemia de Covid-19, em Portugal, seja registado em meados de abril.

«De acordo com a evolução do número de casos Covid-19 em Portugal, e com as estimativas epidemiológicos, estima-se que a data prevista para a ocorrência do pico da curva se situe algures perto de 14 de abril», referiu Marta Temido, ministra da Saúde, na conferência de imprensa diária de apresentação do boletim da DGS.

Marta Temido adiantou que na próxima semana, mais concretamente na quinta-feira, será implementado «um novo modelo de abordagem ao doente covid-19», sendo que um objetivo é reforçar a possibilidade de tratamento em casa.