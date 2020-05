Portugal regista mais 12 mortes associadas à covid-19 e 219 novos casos de pessoas infetadas, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), esta quarta-feira.

O total de casos ultrapassa a barreira dos 28 mil: são agora 28.132. O número de vítimas ascende a 1.175.

Em relação aos números diários de terça-feira, há menos sete vítimas e menos 15 casos.

A taxa de crescimento do número de óbitos é de 1,02 por cento, enquanto a do número de casos é de 0,77 por cento.

Há mais 169 pessoas recuperadas, 3.182 ao todo. Aguardam resultado laboratorial 2.686 pessoas, menos 33 do que na terça-feira. Diminuiu também o número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde; menos 776, para um total de 26.278. Por outro lado, há mais 3.028 casos suspeitos nas últimas 24 horas (282.961).

Há menos 17 pessoas internadas do que no dia anterior: são agora 692, face aos 709 indicados pela DGS na terça-feira. Há também menos dez doentes nos cuidados intensivos: são agora 103.

Já faleceram mais de 600 mulheres

Oito dos 12 novos óbitos foram acima dos 80 anos: cinco mulheres e três homens. Houve ainda uma morte feminina entre os 70 e os 79 anos. Na casa dos 60 aos 69 anos, faleceram mais duas mulheres e um homem.

Os oito novos óbitos de mulheres nas últimas 24 horas fazem o género ultrapassar as 600 vítimas: são agora 602 no total. Já morreram 573 homens com covid-19.

Norte com mais sete vítimas, Lisboa com 70 por cento dos novos casos

Das 12 mortes registadas pela DGS, sete foram no Norte, que continua a ser a região do país mais afetada. Contudo, 153 dos 219 novos casos foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, o que corresponde a cerca de 70 por cento (69,9) do total diário.

Norte: 16053 casos (mais 59), 667 mortes (mais sete);

16053 casos (mais 59), 667 mortes (mais sete); Lisboa e Vale do Tejo: 7647 casos (mais 153), 257 mortes (mais três);

7647 casos (mais 153), 257 mortes (mais três); Centro: 3553 casos (mais seis), 221 mortes (mais duas)

3553 casos (mais seis), 221 mortes (mais duas) Algarve: 351 casos (mais um), 14 mortes (igual)

351 casos (mais um), 14 mortes (igual) Alentejo: 238 casos (igual), uma morte (igual)

238 casos (igual), uma morte (igual) Açores: 135 casos (igual), 15 mortes (igual)

135 casos (igual), 15 mortes (igual) Madeira: 90 casos (igual), sem mortes.

Artigo atualizado às 12h55