O número de óbitos associados à covid-19 em Portugal passou de 1.855 para 1.860, ao passo que o número de casos evoluiu de 62.813 para 63.310, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), deste sábado.

Quer isto dizer que há mais cinco mortes e 497 casos confirmados em relação à véspera.

Dos cinco óbitos, quatro registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma na região do Norte. No que diz respeito ao número de casos, 243 registaram-se na região de Lisboa e Vale do Norte, 178 na região Norte, 39 no Centro, 26 no Alentejo, sete no Algarve, dois nos Açores e dois na Madeira.

No total, há agora 17.556 casos ativos no país, mais 242 do que na sexta-feira. Pessoas internadas são agora 438, mais 34, das quais 59 estão nos cuidados intensivos, mais cinco.