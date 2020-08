O número de casos confirmados de covid-19 subiu de 54.448 para 54.701 e o número de óbitos passou de 1.784 para 1.786, de acordo com o relatório da Direção-Geral da Saúde, desta quarta-feira.

Nas últimas 24 horas foram registados, por isso, mais duas mortes e 253 novos casos.

Há menos sete pessoas internadas, total de 329. Destas, o número de internados nos cuidados intensivos também diminuiu: de 38 para 35.

Registaram-se mais 193 recuperados, o que fez ultrapassar os 40 mil nesta estatística (40.129). Desta forma, há mais 58 casos ativos registados, um total de 12.786.

Em vigilância pelas autoridades de saúde continuam, de acordo com a DGS, 34.772 pessoas, menos 335 do que os dados do dia anterior.

Dos 253 novos casos, a maioria foi na região de Lisboa e Vale do Tejo, que tem mais 159, o que corresponde a 62,84 por cento. As duas mortes também foram registadas na região da capital, uma delas um bebé com quatro meses.

Entre os restantes casos, há mais 65 no Norte, 17 no Centro, sete no Alentejo, quatro no Algarve e um na Madeira. Os Açores não têm mais nenhum caso.