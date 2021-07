Portugal registou, esta sexta-feira, mais sete mortes e 3.547 novos casos de infeção por covid-19, de acordo com os mais recentes dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de internados volta a subir, mas ligeiramente: há mais quatro internados, para um total de 778. No entanto, os internados em Unidades de Cuidados Intensivos são menos três, agora 171.

Há mais 2.571 recuperados (total de 857.108) e o número de casos ativos subiu para 49.445 (mais 969 do que no dia anterior).

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo regista o maior número de casos (mais 1.460). No Norte, são mais 1.305. No Centro são mais 304, no Algarve mais 302, no Alentejo mais 105, no Açores mais 50 e na Madeira mais 21.

No que toca aos novos óbitos a lamentar, três foram em Lisboa e Vale do Tejo, dois na região Norte e outros dois no Algarve.

O R(t) desce de 1,14 para 1,12 a nível nacional e, no Continente, de 1,15 para 1,13 em relação a quinta-feira. Por outro lado, a incidência sobe, a nível nacional, de 336,3 casos por 100 mil habitantes para 355,5. No Continente, subiu de 346,5 casos por 100 mil habitantes para 366,7.