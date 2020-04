As autoridades italianas anunciaram que 3.003 pessoas foram dadas como recuperadas de Covid-19, nas últimas 24 horas, o que constitui um máximo diário desde o início da pandemia.

Há mais 2.646 infetados com o vírus, o que faz com que o país tenha, neste momento, 106.848 casos ativos: a queda deste número continua pelo quarto dia consecutivo. Há menos 851 casos ativos do que na véspera, o que também é um número recorde.

No total, já houve 189.973 pessoas que contraíram Covid-19, com 57.576 a recuperarem da doença.

Quanto a óbitos, há a registar mais 464 vítimas mortais que elevam o total para 25.549. Na quarta-feira, registaram-se menos 27 mortes (437).

De acordo com as autoridades do país, há também menos pessoas nos cuidados intensivos.