O Santuário de Fátima tem 16 infetados com covid-19, entre colaboradores internos e externos.

De acordo com um comunicado, na sexta-feira o Santuário de Fátima foi informado de que um colaborador estava infetado, pelo que deu indicação de isolamento profilático a todos as pessoas que estiveram em contacto com esse colaborador e de testes a todos os colaboradores internos e aos membros do coro.

«No sábado foram realizados 244 testes, dos quais resultaram 16 casos positivos e 228 negativos», lê-se na nota do Santuário.

Os 16 casos confirmados de covid-19 «têm ligação ao caso inicial, integram o coro do Santuário e não estiveram em contacto direto com os peregrinos», refere ainda a informação, que acrescenta que, mesmo pessoas em que o teste deu negativo, mas estiveram em contacto com infetados, foram dispensadas para fazer isolamento profilático.

Mais 70 testes serão realizados esta segunda-feira.

O Santuário de Fátima termina o comunicado a apelar aos colaboradores e peregrinos para que cumpram integralmente as «regras de distanciamento social, bem como o uso de máscara, sempre que estiverem em espaços fechados e com muita gente».

Sobre os casos detetados de covid-19, refere que acionou de imediato o seu plano de contingência e que mantém um acompanhamento «rigoroso e permanente» da situação.

Devido à pandemia de covid-19, o Santuário de Fátima só abriu no fim do mês passado, tendo estado fechado mesmo em 13 de maio, a principal peregrinação anual, que foi realizada em pleno estado de emergência sem peregrinos no recinto. As cerimónias com a assistência de fiéis regressaram no dia 30 de maio e a primeira peregrinação internacional desde o início da pandemia foi em 12 e 13 de junho.