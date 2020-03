O Presidente da República fez, esta terça-feira, o segundo teste ao Covid-19 e o resultado foi negativo, pode ler-se no site da Presidência (pode ler mais no site da TVI24).



Marcelo Rebelo de Sousa fez a segunda análise 15 dias após a sessão com os alunos da escola de Iães, Felgueiras, e regressará ainda esta tarde ao trabalho, no Palácio de Belém.



O Presidente da República irá falar ao país na noite de quarta-feira sobre a declaração, ou não, do Estado de Emergência nacional devido à Covid-19.