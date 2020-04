França registou, esta terça-feira, mais 1 417 mortes pelo novo coronavírus, informou o diretor-geral da saúde do país, Jérôme Salomon. É o maior aumento num só dia no país, ainda que isto não signifique que todas as mortes foram nas últimas 24 horas.

Com os novos dados, França ultrapassa as 10 mil mortes pela covid-19, registando um total de 10 328, no último balanço das entidades de saúde, desde 1 de março.

Das 1 417 mortes contabilizadas em 24 horas, 597 delas foram registadas em hospitais, onde já faleceram 7 091 pessoas. Já as outras 820 vítimas introduzidas nos sistemas das entidades de saúde, no último dia, tiveram origem em lares de idosos e estabelecimentos médico-sociais gauleses. Nestas casas, já se registam 3 237 vítimas desde o início de março.

«Esse aumento é provavelmente pelo atraso na entrada de dados e pelo facto de que saímos ao fim de semana», detalhou Salomon.

No país, há mais de 30 mil pessoas hospitalizadas, mais de 7 mil destas nos cuidados intensivos.

Na segunda-feira, o país tinha já registado o maior aumento diário, com 833 vítimas. No entanto, é de frisar que os balanços do país, inicialmente só contabilizando mortes por covid-19 nos hospitais, têm em conta, há alguns dias, os lares e outras casas de saúde: só desde 28 de março é que estes edifícios estão a validar os dados de mortes pelo novo coronavírus para as entidades de saúde.