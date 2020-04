É mais uma ação de solidariedade para com aqueles que lutam contra a pandemia do novo coronavírus em Portugal. Numa iniciativa conjunta a Associação de Futebol do Algarve e a Federação Portuguesa de Futebol entregaram esta terça-feira material de proteção individual para os profissionais de saúde de hospitais da região algarvia.



Ao Hospital de Faro e ao Hospital de Portimão foram entregues, a cada uma das unidades hospitalares, 200 máscaras, 100 luvas, 100 toucas e 100 cobre sapatos.



Nesta fase da pandemia a ajuda chega de toda a parte e muita falta faz no combate à pandemia da covil-19, como refere a AF Algarve nas suas redes sociais: “Toda a ajuda é pouca neste momento, mas é com enorme satisfação que esperamos que este material possa, de alguma forma, fazer a diferença nas condições de tratamento dos doentes”, refere a associação que deixou palavras de agradecimento aos profissionais de saúde que estão na linha da frente do combate à pandemia da covid-19.



Em Portugal, segundo o balanço hoje divulgado pela Direção-Geral da Saúde, o novo coronavírus, que está na origem da covid-19 já levou a que 17.448 ficassem infetadas. Destas, 347 recuperaram por completo da doença, que já provocou a morte a 567 pessoas.