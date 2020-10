Há 14 casos de covid-19 entre as equipas da Fórmula 1 que estiveram no Algarve no Grande Prémio de Portugal, realizado no passado fim-de-semana. A informação foi divulgada durante uma conferência regional da Proteção Civil no Algarve, avança a TVI.

Segundo as autoridades, foram ainda diagnosticados 15 casos na equipa de sub-23 do Portimonense após um jogo com o Marítimo na Madeira.

Em Atualização