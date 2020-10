Os jogadores da seleção nacional deram negativo nos testes à covid-19 realizados nesta sexta-feira.

Após o teste postivo para covid-19 de Anthony Lopes, nos testes realizados na noite de quinta-feira, todos os jogadores voltaram a testar na manhã desta sexta-feira, dando negativo em todos os jogadores.

Recorde-se que José Fonte já tinha sido dispensado no início da semana, após ter dado positivo, tendo falhado o jogo com Espanha. O guarda-redes é agora baixa para as partidas com França e Suécia, tendo sido chamado Bruno Varela para o lugar.