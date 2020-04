A UEFA libertou 236,5 milhões de euros para ajudar as 55 federações de futebol da Europa na luta contra a pandemia de covid-19, informou esta segunda-feira o organismo.

O valor tem origem no fundo «HatTrick» que, explica o organismo que rege o futebol europeu, é habitualmente distribuído para «cobrir custos de funcionamento e ajudar a desenvolver áreas específicas do futebol doméstico».

«No entanto, a UEFA decidiu permitir que cada federação estabelecesse as suas próprias prioridades devido ao impacto do novo coronavírus no futebol», pode ler-se no comunicado publicado.

Cada federação, explica o presidente da UEFA, terá direito a um valor até quatro milhões e 300 mil euros.

«O nosso desporto está a enfrentar um desafio sem precedentes devido à crise da covid-19. A UEFA quer ajudar os seus membros a responderem de maneiras que sejam adequadas às suas circunstâncias específicas. Por isso, alcançámos um acordo que pode chegar até quatro milhões e 300 mil euros por cada federação, que será pago no que resta desta época e na próxima», disse Aleksander Ceferin, citado na nota.