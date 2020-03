A Juventus anunciou, esta terça-feira, que dez jogadoras estão em isolamento voluntário depois de terem regressado da Algarve Cup.



Em comunicado, o clube italiano defende que as atletas que estiveram ao serviço da «squadra azzurra» em Portugal podem ter contactado com pessoas infetados com a covid-19 durante a viagem. Assim sendo e como medida de prevenção, as futebolistas estão em quarentena e mantêm-se assintomáticas.



Lembre-se que a Algarve Cup foi interrompida devido à situação de emergência que se vive em Itália e à consequente supressão de voos para com destino a esse país. A Itália tinha previsto disputar a final da prova frente à Alemanha.

COVID-19, ten Juventus Women players in voluntary isolationhttps://t.co/eaSIhMDTPR pic.twitter.com/kTzrGGD73e — Juventus FC Women (@JuventusFCWomen) March 17, 2020