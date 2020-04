A FIFA comunicou, esta sexta-feira, que vai distribuir 15500 mil euros por cada federação, num mecanismo de financiamento para ajudar a combater os prejuízos causados pela pandemia da covid-19.

«A pandemia causou desafios inesperados para toda a comunidade do futebol e, como órgão máximo a nível mundial, é dever da FIFA estar lá e ajudar as entidades que estão mais necessitadas. Este é o primeiro passo de um plano de alívio financeiro que estamos a desenvolver para responder à emergência atual no futebol. Juntamente com os nossos parceiros, estamos a contabilizar as perdas e estamos a desenvolver as ferramentas mais apropriadas e efetivas para implementar nas próximas fases do plano», afirmou o presidente da FIFA, Gianni Infantino, no comunicado do organismo.

Além do apoio já referido, as federações vão receber o dinheiro referente ao financiamento operacional de 2019 e 2020, este último que só deveria ser pago em julho.

No comunicado, pode ainda ler-se que o montante deve ser usado para pagar as obrigações financeiras ou operacionais aos funcionários dos clubes ou quaisquer outras dívidas que tenham.