Josué testou positivo à covid-19.

Foi o próprio jogador do Hapoel Beer Sheva, antigo médio do FC Porto, do Sp. Braga e do Paços de Ferreira, a revelá-lo nas redes sociais.

«Gostaria de informar que testei positivo à covid-19. Estou agora em casa, em quarentena, apesar de não ter qualquer febre ou dor. É apenas mais um obstáculo no caminho e vou superá-lo com toda a minha força», escreveu.

Josué cumpre a segunda temporada no Hapoel Beer Sheva, do Israel. Esta época, leva cinco golos nos seis jogos que disputou.