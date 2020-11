O avançado do Boavista, Alberth Elis, está infetado pelo novo coronavírus, informou a seleção das Honduras, esta quarta-feira.

«O jogador chegou ao nosso país e informou-nos que havia vários casos positivos no seu clube. Pedimos um teste PCR e o resultado deu positivo. Foi colocado em isolamento no seu domicílio, recebendo tratamento preventivo, pelo que não estará presente na convocatória», explicou o médico da equipa hondurenha, Guillermo Toledo.

Lembre-se que, na passada terça-feira, o treinador dos axadrezados, Vasco Seabra e ainda outros seis elementos, cuja identidade é desconhecida, tiveram resultados positivos à covid-19. Além destes, também Miguel Reisinho e Ricardo Mangas já tinham ficado de fora do último encontro do Boavista, na derrota por 3-1 diante do Farense, por estarem infetados pelo novo coronavírus.

Alberth Elis está assintomático e vai falhar o encontro particular com a Guatemala, no domingo.