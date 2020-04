Numa altura em que o país vive com o medo da covid-19, com os idosos como grupo de risco (a letalidade acima dos 70 é de 10,2%), são ainda mais importantes as histórias positivas e de esperança. Esta é uma delas.

Um aniversário redondo, tão redondo que chega à centena, festejado no hospital, sem os familiares, é certo, mas com o carinho dos profissionais de saúde, que até trataram do bolo, das decorações e de um presente especial. Esta é a história do sr. Luciano, que está internado no Hospital de São João (CHUSJ), no Porto com covid-19.

Segundo uma nota da unidade hospitalar, o doente ficou internado no dia 24 de março no Serviço de Doenças Infeciosas «por um quadro de insuficiência respiratória» associada ao novo coronavírus. Uma semana depois, a 31 de março, completou 100 anos de vida.

«Os colaboradores do serviço fizeram questão de comemorar esta data tão especial, naturalmente cumprindo com todas as medidas de segurança exigidas, mas com direito a bolo e um presente constituído por um desenho feito pelo filho de uma enfermeira, como se do seu avô se tratasse», conta a nota do Hospital de São João, que adianta que o sr. Luciano se mostrou «muito emocionado e grato com o gesto da equipa».

Os «balões» da festa (foto Hospital de São João)

E esta história ainda tem mais um «pormenor» importante para o Sr. Luciano. É que, «de acordo com evolução clínica, e apesar de ser um utente de risco pela idade avançada, prevê-se que possa ter alta a curto prazo, melhorado, com o quadro clínico estabilizado e já centenário», explica o hospital.