O Cova da Piedade enviou à Liga um pedido de ausência justificada ao jogo com o Estoril, devido ao surto da covid-19 no plantel, revelou à Lusa uma fonte do clube da II Liga.

Pelo menos 15 jogadores dos piedenses estão infetados com o novo coronavírus e dois dos que tiveram resultado negativo no teste ao SARS-Cov-2 foram considerados como contactos de alto risco pela autoridade de saúde local, que após a realização do inquérito epidemiológico determinou a medida de isolamento para todo o plantel.

Segundo o parecer da Delegada de Saúde de Almada e Seixal, a que a Lusa teve acesso, este é «um surto de importância com profissionais sintomáticos que estiveram em contacto próximo e se encontra ainda em investigação», pelo que determinou que «a equipa não está em condições, neste momento, de assistir e realizar o jogo com o Estoril [Praia]» agendado para esta sexta-feira, às 18:30.

No parecer enviado à Direção-Geral da Saúde e à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Lina María Hernánez refere também que «existe uma grande probabilidade de outros viram a positivar» e frisa que «todos [os jogadores] estiveram juntos no balneário até terça-feira», motivo pelo qual foi determinado o isolamento profilático de todo o grupo de trabalho piedense.

Contactado pela Lusa, o diretor desportivo do Cova da Piedade confirmou o pedido de ausência justificada e acusou a Liga de ser insensível aos argumentos do clube, tentando que o jogo se realize «a todo o custo», além de referir que o caso «já chegou à diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, e à ministra da Saúde, Marta Temido».

«Tentei sensibilizar a Liga para a situação, mas deparei-me ao longo de todo o dia com uma postura intransigente de três pessoas colocadas pelo organismo para me dizerem que teríamos de jogar a todo o custo e que se não o fizéssemos perderíamos três pontos. Isto é manobrar o futebol e a vida das pessoas», acusou Edgar Rodrigues.

No pedido enviado à direção da Liga Portuguesa de Futebol, os piedenses sublinham que «todos os jogadores do clube se encontram colocados em isolamento profilático, daí decorrendo, como consequência, o cancelamento do jogo».

O clube afirma que a aplicação da derrota em caso de não comparência por «circunstâncias de todo imprevisíveis e não imputáveis» à sua conduta é um «incentivo à prática do crime de propagação de doença contagiosa» em alternativa à perda do jogo, que «neste caso serão três jogos, em razão do hiato temporal do isolamento profilático».

A SAD promete ainda «dar conhecimento às autoridades de Segurança Pública e de Saúde» da posição da Liga quanto à obrigatoriedade de comparência dos jogadores, decorrente do regulamento vigente, a fim de «recolher o seu parecer para os devidos e legais efeitos».