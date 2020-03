O guarda-redes do FC Porto, Iker Casillas, juntou-se à solidariedade em Espanha, no apoio aos médicos e enfermeiros que estão a combater a pandemia do novo coronavírus (covid-19), enviando aplausos para os mesmos, cerca das 22 horas do país vizinho (21 horas em Portugal Continental), numa mensagem através da rede social Twitter.

A corrente foi também alastrada a Portugal, com milhares de pessoas a irem às varandas das suas residências bater palmas, num gesto de apoio aos profissionais ao serviço nos hospitais e centros de saúde.

Um gesto que surge num dia em que o Governo espanhol aprovou medidas «drásticas» para combater a covid-19, que inclui a proibição de todos os cidadãos de andar na rua, a não ser que seja para irem trabalhar, comprar comida ou produtos na farmácia.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, apresentou as medidas após uma reunião do Conselho de Ministros, no quadro do estado de alerta decretado durante 15 dias no país.

Espanha é a segunda nação mais afetada pela covid-19 na Europa, registando nesta altura mais de 5.700 casos.