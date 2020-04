A pandemia de Covid-19 já fez 154 mil mortes e regista 2,25 milhões casos de infeção em todo o mundo, segundo dados da Agence France-Presse (AFP) até ao meio-dia deste sábado.



A Europa é o continente mais afetado com mais de um milhão e 115 mil casos, sendo que 98 mil já morreram. No Velho Continente, Itália é o país com maior número de vítimas mortais: 22 mil mortes em mais de 172 mil casos. Segue-se Espanha (20 mil mortos, mais de 191 mil casos) e França (18 mil mortes e 147 mil casos).



Fora da Europa, os Estados Unidos são o país mais afetado pelo novo coronavírus: registam mais de 706 mil casos, dos quais 32 mil faleceram.