Thiago Alcântara testou positivo à covid-19, informou esta terça-feira o Liverpool, em comunicado.

Na nota publicada, os reds explicam que o médio espanhol mostrou «ligeiros sintomas», mas que está «bem de saúde e a melhorar».

Refira-se que Thiago não foi opção para Klopp na vitória de segunda-feira frente ao Arsenal, devido a um problema físico, segundo o técnico alemão.

Thiago, reforço de verão do Liverpool, tem apenas um jogo pelo campeão inglês, no triunfo com o Chelsea.

Thiago Alcantara has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.



The club has, and will continue to follow, all protocols relating to COVID-19 and Thiago will remain in self-isolation for the required period of time.