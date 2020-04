O Reino Unido registou, esta sexta-feira, mais 980 mortes nas últimas 24 horas devido à covid-19. É um novo recorde diário, que eleva o número total de vítimas no país, devido à pandemia, para 8.958.

Na comunicação feita pelo Ministro da Saúde, Matt Hancock, foram anunciados mais 5.706 casos de infetados pelo novo coronavírus no Reino Unido, para um total de 70.783 casos.

Na quinta-feira, o balanço diário tinha registado um aumento de 881 mortes e mais 4.344 novas infeções relativamente ao dia anterior.

Os números diários de vítimas referem-se a pacientes diagnosticados com covid-19 que morreram no hospital até às 17 horas da véspera e são compilados a partir de dados das direções regionais de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.