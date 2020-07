19 estudantes do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) e uma bebé de dois meses, filha de uma aluna, testaram positivo para a covid-19. Pelo menos 15 destes doentes estão internados, entre eles, o bebé.

Isabel Viseu, Coordenadora da Unidade de Saúde Pública da Guarda, referiu que, pelas informações recolhidas, o surto de covid-19 em alunos do IPG ocorreu após a realização «de um jantar de aniversário, no domicílio de um aluno».

No domingo, o IPG anunciou que decidiu suspender os exames presenciais nas suas instalações, transferindo-os para as plataformas digitais, após ter conhecimento da existência de estudantes infetados com covid-19.