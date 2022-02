Portugal está a atingir o pico da atual vaga da pandemia e, nas próximas semanas, vai registar-se uma redução de infeções, internamentos e de mortes por covid-19, estima o Instituto Superior Técnico (IST).



«O Rt (índice de transmissibilidade do vírus) em todo o país está em descida acentuada e já se aproxima de 1 em média geométrica a sete dias, o que indica que o pico da incidência já está a ser atingido», avança o relatório do grupo de trabalho de acompanhamento da pandemia do IST que a Lusa teve acesso.



De acordo com o documento elaborado por Henrique Oliveira, Pedro Amaral, José Rui Figueira e Ana Serro, que compõem o grupo de trabalho coordenado pelo presidente do IST, Rogério Colaço, a taxa de variação de casos a nível nacional está próxima de 0 por cento, o que também indica que Portugal está a atravessar o pico da incidência.

Segundo estes especialistas, o pico da incidência atingiu um valor real de 130 mil a 150 mil infeções, das quais «foram visíveis menos de 60 mil casos (em média a sete dias) por saturação de testes», adianta o estudo do IST da Universidade de Lisboa.



«A fase de doença residente da covid-19 (à semelhança da gripe, por exemplo) aproxima-se agora a passos largos, as próximas semanas vão ser de descida de casos e, por arrastamento, de todos os indicadores», indica ainda o relatório do Técnico.

Este grupo de acompanhamento da pandemia «confirma plenamente» a previsão anterior de que, devido às pessoas vacinadas e às que foram infetadas, «depois do final de fevereiro toda a população terá alguma imunidade ao vírus» SARS-CoV-2.

