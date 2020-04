O Brasil registou, nas últimas 24 horas, mais 114 mortes e 1 661 infetados pelo novo coronavírus. É um recorde diário para o país, confirmado esta terça-feira pelo Ministério da saúde brasileiro.

No total, o Brasil tem agora 667 vítimas mortais e 13 717 casos confirmados de infeção pela covid-19.

O aumento de vítimas em relação a segunda-feira, que registou 67 óbitos, é de 21 por cento. Já de infetados, a subida é de 14 por cento: na segunda-feira, o país registara 926 novos casos.

De acordo com a tutela da saúde local, o Brasil é o 14.º país com o maior número de casos e o 12.º nos países com maior número de óbitos, sendo também o oitavo com maior taxa de letalidade.