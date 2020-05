Brendan Rodgers, treinador do Leicester, revelou que esteve infetado como o novo coronavírus.

Em entrevista à BBC Radio Leicester, o técnico de 47 anos – o segundo a testar positivo, depois de Mikel Arteta, do Arsenal, relatou as dificuldades que passou por causa da covid-19.

«Tivemos uma semana de folgas a 14 de março, quando era suposto jogarmos com o Watford, e uma semana depois comecei a ter dificuldades», começou por dizer.

«Durante três semanas não tive paladar e olfato. Não tinha força e, uma semana depois, a minha mulher também. Fomos ambos testados e demos positivo», prosseguiu.

Rodgers frisou as dificuldades que teve em andar, comparando com a escalada ao Monte Kilimanjaro, na Tanzânia, com cerca de cinco quilómetros de altitude: «Mal conseguia andar, fez-me lembrar quando escalei o Kilimanjaro. Quanto mais alto subia, mais eu sofria com o clima e mais difícil ficava respirar.»

«Na primeira vez que tentei treinar pela primeira vez [depois de ficar doente] foi difícil fazer dez yards [9,1 metros]. Não tinha apetite nenhum e era uma sensação estranha, comer sem saborear ou cheirar o que era. Fez-me valorizar o bem-estar físico e de saúde», atirou.