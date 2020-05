O Brasil totaliza 7.025 mortos e 101.147 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia da covid-19 no país.

De acordo com o Ministério da Saúde brasileiro, foram registados 275 óbitos e 4.588 infetados nas últimas 24 horas.

O aumento no número de mortes no Brasil foi de 4%, passando de 6.750 no sábado, para 7.025 no domingo. Em relação ao número de infetados, o crescimento foi de 5%, passando 96.559 para 101.147 casos confirmados.

De acordo com o Ministério da Saúde brasileiro, a taxa de letalidade da covid-19 no país está agora em 6,9%, estando ainda a ser averiguada a eventual relação de 1.364 mortes com o novo coronavírus.

A tutela da Saúde deu ainda conta da recuperação de 42.991 doentes, sendo que 51.131 continuam sob acompanhamento.

São Paulo continua a ser o estado que concentra o maior número de casos, contabilizando oficialmente 2.627 mortos e 31.772 infetados.

Seguem-se o Rio de Janeiro, com 1.019 óbitos e 11.139 casos de infeção, Pernambuco, com 652 vítimas mortais e 8.643 casos, o Ceará, com 663 mortos e 8.370 infetados, e o Amazonas, com um total de 548 mortes e 6.683 pessoas diagnosticadas com covid-19.

O ministro da Saúde, Nelson Teich, embarcou no domingo para Manaus, capital do Amazonas, para acompanhar as ações de combate à pandemia.

Naquela cidade, a rede hospitalar já se encontra em rutura há algumas semanas e já se começou a abrir valas comuns para agilizar os enterros.

A estátua do Cristo Redentor do Rio de Janeiro mostrou-se no domingo com máscara de proteção para alertar a população para o seu uso durante a epidemia.