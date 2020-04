Nas últimas 24 horas registaram-se em Itália mais 4.316 casos positivos por Covid-19 e 525 mortes devido à doença, o que confirma a tendência de descida nos números de um dos países do Mundo mais afetados pela pandemia.

Recorde-se que o balanço da véspera dava conta da existência de mais 4.805 diagnósticos positivos e 681 óbitos.

Ao todo, o número total de casos de Covid-19 em Itália desde o início da pandemia neste país é de 128.948, havendo agora 15.887 mortes, o que representa uma taxa de mortalidade de 12,3 por cento.

O número de pessoas curadas passou de 20.996 para 21.815, havendo agora 91.246 casos ativos, sensivelmente mais 3 mil do que na véspera.

Refira-se ainda que pelo segundo dia consecutivo, situação até agora inédita no país, verificou-se um decréstimo do número de doentes internados em unidades de cuidados intensivos (UCI): são agora 3.977, menos 17 no que no balanço anterior. O número de internados, que tinha subido na véspera, recuou para 28.949.

