A organização da International Champions Cup (ICC), prestigiado torneio de futebol de pré-época, anunciou esta sexta-feira que a edição de 2020 foi cancelada devido à pandemia de covid-19.

Em comunicado, a ICC reitera que a prioridade é a segurança de todos os que estão envolvidos na competição é a prioridade e que, dadas as condicionantes que o novo coronavírus está a gerar no futebol, a competição não vai realizar-se este ano.

«A falta de clareza em relação a quando todas as restrições serão levantadas e o incerto calendário internacional de futebol, com a possibilidade de os campeonatos europeus e os torneios da UEFA se estenderem até agosto, significam que é inviável planear a International Champions Cup de futebol masculino para este ano», pode ler-se na nota.

A organização da prova promete voltar para o ano: «Estamos ansiosos por levar os melhores clubes e os mais icónicos jogos do mundo à Ásia e aos Estados Unidos em 2021.»

Recorde-se que a International Champions Cup decorre na Ásia e nos Estados Unidos todos anos, durante o verão. A prova costuma contar com alguns dos maiores clubes do panorama europeu e o Benfica é o atual detentor do troféu.