Matuidi é um dos futebolistas da Serie A infetado com covid-19. Através de uma mensagem nas redes sociais, o médio gaulês reitera que está «assintomático» e que se mantém «positivo e forte» e agradeceu todas as mensagens recebidas.



«Geralmente gosto de pensar positivo. Sou uma pessoa que tenta passar boas energias a quem me rodeia seja à minha família, amigos ou companheiros. Hoje continuo positivo. Estou assintomático e consciente do privilégio que tenho em ser profissional futebol, visto que beneficio de regular e excelente monitorização médica. Caso contrário, nunca saberia que teria o vírus. Sou positivo, forte e animado o mais possível junto da minha família. Vamos sair fortalecidos e vamos aprender a ser mais generosos e unidos. Agradeço a todos as mensagens de amizade e apoio. Continuem disciplinados para em breve mimarmos as nossas crianças, abraçarmos os nossos pais, cumprimentarmos os nossos irmãos e irmãs e celebrarmos golos juntos», escreveu nas redes sociais.



Rugani, o outro jogador da Juventus infetado com covid-19, já vi a sua companheira, que está grávida, testar positivo ao novo coronavírus.