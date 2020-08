Dois jogadores do Nice, testaram positivo para covid-19, anunciou o treinador Patrick Vieira.

O anúncio foi feito em conferência de imprensa, sem precisar o nome dos envolvidos, e referindo apenas que os jogadores estão em isolamento e a serem acompanhados pelo médico do Nice.

O internacional português Rony Lopes não é um dos infetados já que Patrick Vieira disse aos jornalistas que, apesar de não ter estado no estágio na Áustria, por motivos pessoais, «está a treinar com a equipa e está a cada vez melhor fisicamente.»

«Ele ainda tem trabalho a fazer, mas estará na equipa no jogo de domingo [frente ao Lens]», garantiu.

A edição 2020/21 da Liga francesa de futebol arranca esta sexta-feira com jogos à porta fechada e ainda sem a participação do hegemónico Paris Saint-Germain, favorito a conquistar o segundo tetracampeonato, que no domingo joga em Lisboa a final da Liga dos Campeões, frente ao Bayern Munique.

O Bordéus e o Nantes dão hoje, às 18:00 (hora de Lisboa) o pontapé de saída para a competição, na qual o Nice deverá estrear-se no domingo frente ao Lens.