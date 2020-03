Após uma reunião com todos os clubes, a Premier League decidiu prolongar a suspensão da prova até 30 de abril, anunciou em comunicado.



Aquando do anúncio da interrupção do campeonato, o organismo pretendia que os emblemas voltassem a competir no início de abril. Porém, a decisão foi agora alterada devido à pandemia mundial de coronavírus.



Contrariando o regulamento, a Federação inglesa aceitou prolongar a temporada de futebol profissional de forma indefinida.



A Premier Legue termina o comunicado referindo que vai seguir à regra as instruções do Governo para encontrar uma solução de forma a retomar a prova.



O Championship, a League One, a League Two e as competições femininas estão também implicadas nesta decisão.

The FA, Premier League, EFL and women’s professional game, together with the PFA and LMA are committed to finding ways of resuming the 2019/20 football season as soon as it is safe and possible to do so



