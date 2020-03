O Portsmouth anunciou que quatro futebolistas testaram positivo por Covid-19.



Em comunicado, o clube divulgou o nome dos jogadores infetados: Haji Mnoga, James Bolton, Andy Cannon e Sean Ragget. Na mesma nota, o emblema da League One refere que aguarda os resultados de mais dez testes.



O Portsmouth defrontou o Arsenal no início do mês. O técnico dos «gunners», Mikel Arteta, está infetado e encontra-se em quarentena.



O clube termina o comunicado frisando que os quatro jogadores estão em isolamento e que está a seguir à risca as indicações das autoridades de saúde inglesas.

📰 #Pompey can confirm that Haji Mnoga has also tested positive for coronavirus ⬇️https://t.co/6x7CIokdZJ — Portsmouth FC (@Pompey) March 21, 2020