Javier Tebas, presidente da liga espanhola, acredita que o campeonato espanhol, como todas as restantes ligas europeias, incluindo a Liga dos Campeões e a Liga Europa, podem ser retomados «em meados de maio», depois de uma reunião na comissão da UEFA que também contou com representantes da Premier League. O dirigente explica que a situação está ainda dependente da evolução da pandemia do novo coronavírus, mas o objetivo é que todos os campeonatos na Europa sejam retomados por essa altura.

«Que em meados de maio possamos retomar todas as competições europeias. Todas. Dependerá como vai evoluir a pandemia. Até pode ser antes, mas essa é a altura que fixámos como ideal para começar», destacou Javier Tebas em entrevista ao jornal Marca.

Uma situação que será avaliada mais tarde, estando em cima da mesa a possibilidade dos campeonatos recomeçarem com jogos à porta fechada numa primeira fase. «Isso dependerá das autoridades sanitárias de cada país. Preparamos os calendários de mais de trinta ligas. Tem de ser tudo em conjunto», explicou.

No entanto, as últimas horas têm sido marcadas pela deteção de vários casos de infeção em vários clubes espanhóis, como o Valencia, o Alavés ou o Espanhol. «É igual ao resto da sociedade: cada vez detetamos mais contágios porque estamos numa curva ascendente e vamos continuar assim por mais algumas semanas, no mínimo. Não somos diferentes do resto da sociedade», comentou.

Quanto à Liga dos Campeões e Liga Europa, o dirigente traça o mesmo cenário. «É igual. Todas as competições ao mesmo tempo. Creio que a UEFA está connosco e sabe até onde tempos de ir para solucionar o problema. São todas as competições que queremos retomar. Uma regra conjunta para todo. É impossível olhar só para o problema espanhol», destacou.

Uma solução que pode levar as competições até ao final de julho, incluindo o habitual período de férias dos jogadores. «Não creio que os jogadores se vão queixar por terem de renunciar às suas férias. Primeiro temos de ver se isto passa e quando acaba, pode acabar a 30 de junho. Além disso, muitos iriam estar no Euro 2020 que iria terminar a 13 de julho. Serão datas próximas. Não será um problema», comentou ainda.