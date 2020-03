O Girona informou, esta quarta-feira, que um jogador da primeira equipa testou positivo ao Covid-19. Porém, o emblema catalão não revelou a identidade do futebolista.



Num curto comunicado, o clube que milita na segunda divisão espanhola refere que «o atleta foi testou positivo após ter apresentado condizentes com o novo coronavírus».



Este é, para já, o único caso de Covid-19 no plantel principal do Girona.



El Girona FC confirma que un jugador professional del club ha donat positiu en el test de detecció de la Covid-19, després d'haver manifestat símptomes compatibles amb el quadre clínic del virus.



Des del Girona FC li desitgem una ràpida recuperació.#GuanyaremAlCovid19 pic.twitter.com/f6ZZDdE3ci — Girona FC (@GironaFC) March 25, 2020