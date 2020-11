A Federação Italiana de Futebol (FIGC) iniciou esta terça-feira uma investigação à Lazio sobre uma possível violação do protocolo sanitário imposto devido à pandemia da covid-19.

«Com base nas primeiras informações sobre os casos positivos de alguns jogadores de futebol registados na semana passada, o procurador Giuseppe Chiné ordenou duas investigações no centro desportivo da Lazio», pode ler-se, no comunicado divulgado pela FIGC.

A Federação transalpina pediu ao emblema romano que fornecesse os resultados dos testes de PCR realizados antes da viagem para a Rússia, onde a equipa orientada por Simone Inzaghi defronta o Zenit, em jogo da Liga dos Campeões.

A Lazio não revelou quem eram os jogadores infetados com o novo coronavírus, mas sabe-se que Ciro Immobile, Lucas Leiva, Luis Alberto e Tomas Strakosha não podem ser convocados para a partida em São Petersburgo. No entanto, o clube laziale publicou algumas fotografias do treino de segunda-feira nas quais aparecia Immobile a treinar com os restantes companheiros.