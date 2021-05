Toni Kroos testou positivo à covid-19, informou esta tarde o Real Madrid, em comunicado no site oficial.

O médio alemão está em isolamento desde o passado dia 14, sexta-feira, depois de ter estado em contacto com uma pessoa também positiva ao novo coronavírus.

Por essa razão, já havia falhado a deslocação do Real a Bilbau, e falha também a receção ao Villarreal, da última e decisiva jornada do campeonato espanhol – os merengues têm nesta altura menos dois pontos do que o líder Atlético de Madrid.