Renato Sanches está recuperado da covid-19.

Foi o próprio médio do Lille a anunciá-lo, numa mensagem publicada nas redes sociais. «Estou feliz por voltar. Estar bem de saúde é a coisa mais importante», escreveu o internacional português.

Recorde-se que Renato Sanches veio a Portugal gozar um período de folgas e ficou retido em solo nacional, uma vez que deu positivo no teste à covid-19. Está agora de regresso aos trabalhos do Lille.

I’m happy to be back ✌🏾

i'm well in health is the most important thing