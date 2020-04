Diagnosticado com covid-19 na semana passada, Rüstü Reçber, histórico guarda-redes da Turquia, não está a ter uma recuperação fácil.

Segundo a sua esposa, as primeiras 72 horas foram as mais críticas e o antigo guardião, agora com 46 anos, ficou mesmo com a pele... cinzenta.

«As primeiras 72 horas foram muito críticas. Sintomas estranhos que ele nunca tinha tido ou visto antes. Ficou com fortes debilidades, fadiga, perda de apetite. Mas não foi só isso: a pele ficou cinzenta, como os lábios. Respirava rápido e tinha dificuldades em fazê-lo, para além de uma tosse que não acabava. Também não falava e tinha a pulsação irregular», disse Isil Reçber, nas redes sociais.

Rüstü Reçber teve uma carreira longa no futebol turco, que contou com passagens por clubes como Fenerbahçe e Besiktas, além de uma passagem pelo Barcelona, em 2003/2004.

Na seleção turca, foi internacional 106 vezes e teve, como auge, o Mundial da Coreia e Japão, em 2002, e o Euro de 2008, competições em que a Turquia chegou às meias-finais.