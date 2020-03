Infetado com Covid-19, Callum Hudson-Odoi deixou esta manhã uma mensagem nas redes sociais do Chelsea a garantir que está bem.

«Olá, malta. Como sabem, estou infetado com o vírus [Covid-19] há alguns dias, do qual estou a recuperar. Apenas tenho de seguir as recomendações e isolar-me de toda a gente durante uma semana. Espero ver-vos a todos e voltar aos relvados brevemente. Cuidem-se», escreveu o jovem avançado dos blues

Refira-se que foi já esta madrugada que o Chelsea comunicou a situação de Hudson-Odoi, o segundo caso confirmado de infeção de Covid-19 no campeonato inglês, depois de Mikel Arteta, treinador do Arsenal. A Premier League já convocou uma reunião de emergência para decidir se suspende a competição ou não.