Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 756 novos casos de infeção por covid-19 (total de 865.806) e mais três óbitos (total de 17.068), de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira.

Nas últimas 24 horas registou-se um aumento preocupante no número de internados: mais 38, para um total de 443. O número de internados nos cuidados intensivos mantém-se em 97.

Tal como tem acontecido nas últimas semanas, a região de Lisboa e Vale do Tejo registou mais de metade das novas infeções (mais 484) e foi também nesta região que se registaram os três óbitos.

Na região Norte registaram-se mais 126 infetados, no Algarve 69, no Centro 28, no Alentejo e nos Açores 23 cada e, na Madeira, mais três.

Há mais 393 recuperados (total de 820.081), havendo também um aumento no número de casos ativos (mais 360), para um total de 28.657.

Em vigilância estão 40.519 contactos, mais 1.629 do que os apontados na véspera.

A incidência atualizada mostra uma subida para 119,3 casos de infeção por 100 mil habitantes a nível nacional (120,1 no Continente). Já o R(t) a nível nacional sobe para 1,18 e, no Continente, para 1,19. De acordo com a matriz de risco, Portugal está bem perto da zona vermelha.