Portugal regista, neste domingo, mais cinco mortos e 1.023 novos casos de covid-19, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há mais 18 doentes internados com covid-19, num total de 341. Estão 64 pessoas nos cuidados intensivos, mais duas face aos dados de sábado.

Dois dos óbitos foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, um no Norte, outro no Algarve e outro na Madeira.

Dos novos casos, 410 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, 231 no Centro, 224 no Norte, 73 no Algarve, 53 na Madeira, 26 no Alentejo e seis nos Açores.

Nas últimas 24 horas houve 371 doentes recuperados. Neste momento há 33.687 casos ativos, mais 667 do que no sábado.

A incidência a nível nacional, em relação aos dados de sábado, mantém-se nos 106,1 casos por 100 mil habitantes e 105,6 casos por 100 mil habitantes no Continente. O R(t) nacional mantém-se em 1,04 e, no Continente, em 1,03.