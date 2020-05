Gian Piero Gasperini revelou que estava infetado com o novo coronavírus na altura do jogo da Atalanta em Valência, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a 10 de março.

«Estava com medo. Um dia antes do jogo estava doente, na tarde do dia do jogo piorou. Nas duas noites seguintes dormi pouco», começou por dizer, em entrevista à Gazzetta dello Sport.

«Não tinha febre, mas sentia-me despedaçado. A cada dois minutos passava uma ambulância. Parecia uma guerra. À noite pensei: ‘Se for eu [na ambulância], o que me acontece? Não posso ir, tenho tantas coisas para fazer’», prosseguiu.

Gasperini perdeu o paladar, um dos sintomas da covid-19, e os testes serológicos realizados há dez dias confirmaram que o treinador tem anticorpos contra o coronavírus.

«Há dez dias, os testes serológicos que fiz confirmaram que tive covid-19. Tenho anticorpos, mas isso não significa que seja imune.»