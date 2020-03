Depois de Rugani, Juventus tem outro jogador infetado com Covid-19: Blaise Matuidi testou positivo ao Covid-19.



Em comunicado, o clube italiano explicou que o internacional francês está em isolamento voluntário desde o dia 11 de março.



O médio encontra-se «bem e assintomático» e vai continuar a ser monitorizado enquanto permanece em quarentena, pode ler-se na mesma nota.



Esta terça-feira a Juventus já tinha anunciado que dez atletas da equipa de futebol feminino estavam em quarentena após terem participado na Algarve Cup.



Além de Rugani e Matuidi, clubes como a Sampdoria e a Fiorentina também tem jogadores infetados.



A Itália é, de resto, o país europeu com mais infetados com covid-19: tem cerca de 26 mil infetados.