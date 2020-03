O presidente do governo regional da Madeira garantiu esta quinta-feira que Cristiano Ronaldo «respeitou todas as condições de segurança» quando foi ao Hospital Central do Funchal para visitar a mãe.

«Não posso falar sobre esse assunto por uma questão de salvaguarda dos dados, mas quero dizer que a situação foi devidamente analisada e está, neste momento, garantida que não há qualquer possibilidade de infeção», disse Miguel Albuquerque, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

Já o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, afirmou que o atleta não tem quaisquer sintomas de doença do novo coronavírus, assim como a sua família: «Tanto o atleta como a sua família estão assintomáticos.»

Recorde-se que Cristiano Ronaldo deslocou-se à Madeira, onde permanece, depois do jogo da Juventus frente ao Inter de Milão no domingo, para visitar a mãe, vítima de um AVC. O clube no qual alinha o português já confirmou um infetado no plantel: Daniele Rugani.