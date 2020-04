É aos clubes de futebol russos que pertence a decisão em relação à data do regresso do campeonato: ou a 21 ou o 28 de junho. Duas datas como alternativas e que permitem que a Liga russa respeite o prazo dado pela UEFA para terminarem as competições, o dia 2 de agosto.



A Russian Permier League (RPL) colocou assim duas possibilidades de calendário, que alternam nas fases de maior intensidade das oito rondas que faltam cumprir da competição e ambas contemplam a realização e conclusão da Taça da Rússia, prova organizada pela União de Futebol da Rússia (UFR).



A RPL, que tem de enviar à UEFA até 25 de maio o calendário definito para concluir a temporada, está a elaborar um projeto para a realização de jogos, à porta fechada, sem espectadores, caso se mantenha o confinamento imposto devido à pandemia de covid-19.



Na Rússia a competição foi interrompida a 17 de março, num primeiro período que durou até 10 de abril mas que acabou prorrogado até 31 de maio.



A RPL e a UFR trabalham agora em conjunto para tentar que os futebolistas estrangeiros, que neste momento estão fora da Rússia, possam voltar entretanto.



«Monitorizamos as decisões do Governo e estamos a avaliar as opções para o regresso de funcionários e jogadores dos clubes que deixaram o país. Qualquer cenário implica o cumprimento de todos os requisitos de quarentena e isolamento decretados pelas autoridades», refere a RPL.



Quando foi interrompida, a Liga russa era, à 22.º jornada, comandada pelo Zenit de São Petersburgo, com nove pontos de vantagem sobre o Lokomotiv de Moscovo e o Krasnodar, com 50 e 41 respetivamente.